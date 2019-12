Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: tentata rapina al pronto soccorso, l’aggressore torna e chiede scusa Un 18enne ha tentato di rapinare del cellulare una donna al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo puntandole al collo un cavatappi. La donna di è divincolata e lui se n’è andato per tornare un paio d’ore dopo dicendo di voler chiedere scusa

Usando un cavatappi ha tentato una rapina nei confronti di una donna al pronto soccorso del San Gerardo. L’ha bloccata puntandoglielo al collo per farsi consegnare il cellulare che aveva in tasca. La donna, tuttavia, invece di starsene zitta come le aveva intimato l’aggressore si è divincolata.

L’episodio è avvenuto sabato 7 intorno alle 22.30. L’uomo, un giovane di 18 anni, ha lasciato l’ospedale per poi tornare sui suoi passi verso la 1 di notte quando è stato chiesto l’intervento della Polizia. Avrebbe spiegato di essere tornato per chiedere scusa e per farsi venire a prendere dalla madre. È stato denunciato a piede libero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA