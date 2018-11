Monza: tenta la truffa, la vittima di 86 anni non ci casca e chiama la polizia Ha tentato la truffa, ma la l’anziana che aveva preso di mira non è caduta nel tranello e ha avvertito la polizia. Attenzione a finto tecnico del gas trentenne moro, ben educato e con l’accento milanese.

Ha tentato la truffa del liquido che avrebbe potuto danneggiare i gioielli, ma dall’altra parte ha trovato pane per i suoi denti: una donna di 86 anni che non è cascata nel tranello e appena ha potuto ha chiamato la polizia. È successo a Monza nella mattina di sabato.

L’uomo, descritto come un trentenne moro, ben educato, dai modi gentili e con accento milanese, si è spacciato per un dipendente dell’azienda del gas ed è riuscito a introdursi nella casa della donna con la scusa di un controllo ai termosifoni. Poi, le ha consigliato di spostare i gioielli dalla cassaforte a una poltrona lontana dai caloriferi per non rovinarli con un liquido speciale che avrebbe dovuto utilizzare nei tubi. Una operazione da un quarto d’ora. La signora ha finto di assecondarlo e ha allertato le forze dell’ordine. Lui, intuito tutto, si è dileguato.

