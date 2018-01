Monza: tenta di rubare una bicicletta in piena notte sotto gli occhi dei poliziotti Arrestato a Monza l’enesimo ladro di biciclette: gli agenti della Squadra volante del commissariato l’hanno colto in flagranza di reato nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio, attorno all’una, in corso Milano. È strato arrestato per tentato furto aggravato. Arrestato anche uno spacciatore in zona stazione.

Arrestato a Monza l’enesimo ladro di biciclette: gli agenti della Squadra volante del commissariato l’hanno colto in flagranza di reato nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio, attorno all’una, in corso Milano. D.P., trent’anni, è stato notato dagli agenti armeggiare intorno alla catena di una bicicletta nel tentativo di appropriarsene ed è stato per questo arrestato per tentato furto aggravato. L’uomo sarà processato per direttissima.

Il 10 gennaio, nel pomeriggio, sempre la Squadra Volante del commissariato ha inoltre arrestato per spaccio di droga D.B., un cittadino gambiano 21enne, irregolare sul territorio italiano, con revoca sia dello status di rifugiato politico che della protezione internazionale. È stato fermato in zona stazione, in piazza Castello, nell’ambito delle consuete attività di controllo della zona e delle vie limitrofe. Il 21enne è stato colto in possesso di hashish e marijuana. Tra l’altro era stato già tratto in arresto, sempre dalla polizia, nel mese di settembre, per il medesimo reato.

