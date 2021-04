Monza: tenta di rapinare un orologio a un anziano in via Borgazzi, un passante lo vede e lo fa arrestare La vittima si trovava in auto ed è stata attirata fuori con un sotterfugio. Poi si è vista puntare un coltello a un fianco ma ha resistito. Il malvivente è fuggito ma è stato intercettato poco dopo da una Volante della polizia.

Ha attirato in trappola un anziano con l’intento di rapinargli l’orologio ma la vittima ha resistito e il malvivente ha dovuto desistere. La scena, tuttavia, è stata notata da un passante che ha dato l’allarme e l’ha fatto arrestare.

È accaduto a Monza, in via Borgazzi attorno a mezzogiorno di mercoledì. La vittima si trovava in auto con il finestrino abbassato quando il rapinatore, un 38enne già noto alla polizia, gli si è avvicinato e per attirarlo fuori dalla vettura gli ha detto: «Ha perso un portamonete?», indicando sul marciapiede un punto dove si sarebbe trovato.

L’anziano, appena sceso dalla macchina, si è visto puntare un coltello a un fianco e il 38enne gli ha intimato di consegnare l’orologio. Scosso, d’istinto ha riaperto lo sportello e ha resistito energicamente all’aggressore, facendolo desistere.

Nel frattempo il passante ha chiamato il 112 e una Volante della polizia ha intercettato il rapinatore poco distante, in via Ferraris. Alla vista degli agenti ha cercato di disfarsi del coltello. Nel frattempo sul posto è giunta anche la vittima che l’ha immediatamente riconosciuto. Per il 38enne è scattato l’arresto per tentata rapina ed è stato tradotto nel carcere di via Sanquirico.

