Tampona un’auto nel tunnel di Monza, fugge, si schianta e scappa a piedi: denunciato

Ha causato un incidente stradale nel tunnel di viale Lombardia, a Monza, è fuggito e si è schiantato in viale Elvezia, quindi ha tentato di far perdere le proprie tracce a piedi ma è stato rintracciato e denunciato. Serata rocambolesca quella di martedì 26 febbraio: attorno a mezzanotte e trenta la Squadra Volante del Commissariato di Monza è intervenuta in ausilio alla Polizia Stradale di Seregno in seguito a un incidente che ha visto coinvolta una Audi A3 che, a seguito di un repentino cambio di corsia, si è scontrata con una Toyota Yaris che viaggiava, in direzione di Milano, sulla prima corsia, guidata da una 71enne.

L’Audi, malgrado il sinistro, non si fermata, seguita da un’altra autovettura, i cui conducenti, per senso civico, hanno allertato i soccorsi e la Polizia. La A3, raggiunta la rotatoria di viale Elvezia, sempre a Monza, si è scontrata contro la cuspide stradale e il conducente si è dato alla fuga a piedi ma è stato poi rintracciato dalla Squadra Volante intervenuta. Si tratta di un 39 marocchino, denunciato dalla Polizia Stradale per essersi rifiutato di sottoporsi al controllo alcoltest, omissione di soccorso, fuga a seguito di sinistro stradale.

E’ stato inoltre sanzionato amministrativamente per circa 3.000 euro per mancanza copertura assicurativa, cambio di corsia non segnalato, circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Sono state, inoltre, avviate le pratiche per la confisca del veicolo. La conducente del veicolo urtato è stata trasportata all’ospedale in codice giallo.

