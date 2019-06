Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza sugli scudi: tutte le aziende del premio “Impresa e lavoro” Anche Monza e la Brianza si sono distinti nel premio Impresa e lavoro che premia aziende e lavoratori per la longevità della loro attività. Ecco le aziende brianzole coinvolte

Monza e Brianza sugli scudi al premio Impresa e lavoro della Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. Il riconoscimento assegnato per la longeva e pluriennale attività svolta favorendo lo sviluppo del sistema socio-economico.

Ci sono 38 aziende e 51 lavoratori fra i riconoscimenti concessi. Ecco le aziende premiate:

Coop Circolo Famigliare S.Antonio (95 anni), Malvern Palalytical (95 anni), Santoro Michele (39 anni), F.lli Bendin sas di Bendin Maurizio e c.(38 anni) , F.lli Allievi di Allievi Angelo e Filippo snc (37 anni), Charleston snc di Battaiotto Mirella (36 anni), Frigerio Viaggi, Hondo di Lancellotti Carlo (32 anni), Cmc Converting Machinery Cevenini (32 anni), Toppi Osvaldo (31 anni), Gagliardi Vincenzo (31 anni), Flexstyle (30 anni) , Crotti Angelo (30 anni), Euroelves (29 anni), Elite club snc Brusco Antonietta Adele (29 anni), Costruedil di Mirabella Giovanni (29 anni) Resinplastic 2000 (28 anni) , Cosbotek (26 anni), Eurobagno di Nucibella Claudio (26 anni), Ideauomodonna di Sciortino Vincenzo (25 anni), Il cuoio di Bocca Valter Dionigi (25 anni), Segatto Alberto (25 anni), Novati Bruno e c. snc (25 anni), Cattò Armando srl (25 anni), Suppa Antonino (24 anni), Nuova Edil di Frijo Sebastiano (23 anni), Lp Serramenti (23 anni) Calmi Antonio (22 anni), Sala snc di Sala G e A (22 anni), Sistemi elettrici sas di Ferrabue Giuliano & C. (21 anni), Cossa laccatura lucidatura (21 anni), Odontocentro Lecco sas di Caracini Laura (20 anni), Rinnova di Tonoli Mauro Roberto e Tonoli Fabio snc (20 anni), Logitec di Pescarolo Ivan (20 anni), Cereda carta snd di Manuele Cereda e c. (20 anni), Giada srl (20 anni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA