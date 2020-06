Monza, studentessa seconda al concorso “Anticorpi poetici”: una tigre guarita ispirata dalla cronaca

Una studentessa del liceo Frisi si è classificata seconda nella sezione Racconto under 18 al concorso transnazionale “Anticorpi poetici. L’epidemia non metterà in quarantena la fantasia”, promosso da Mille Gru. Ha scritto “La tigre e la tosse”.