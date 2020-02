Monza: stop alle auto (esclusi i residenti) in Spalto Piodo Conto alla rovescia per l’attivazione della Zona a traffico limitato anche in Spalto Piodo a Monza: da lunedì 10 la fase di pre-esercizio per testare le telecamere. Potranno passare solo residenti e mezzi per carico e scarico merci.

Anche lo Spalto Piodo entra nell’area dell Zona a traffico limitato di Monza. Il ministero dei trasporti ha dato il via libera e la telecamera di via Colombo sarà girata per inquadrare i mezzi in transito sulla strada che costeggia il Lambro a pochi passi da piazza Cambiaghi. Una richiesta che era arrivata anche dai negozianti e dai residenti. Non si tratta di una pedonalizzazione: potranno comunque circolare i residenti, i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e chi deve eseguire carico e scarico merci. Nei piani diventerà doppio senso il tratto di via Colombo compreso tra piazza Cambiaghi e via Cernuschi.

Lunedì 10 parte la fase di pre-esercizio: ci sarà tempo fino al 6 marzo per i residenti per registrarsi sul sito di Monza Mobilità inserendo la targa dei veicoli. In alternativa ci si può rivolgere agli uffici di via Cernuschi 8 (dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30 e venerdì fino alle 16:30).

“I possessori di permesso accesso ZTL Spalto Piodo, rilasciato da Monza Mobilità, saranno automaticamente autorizzati a transitare sotto al varco fino alla data di validità del permesso stesso” annota il Comune che avvisa anche dell’apertura del cantiere per i lavori propedeutici al rifacimento del ponte di via Colombo per la stessa data: dureranno tre giorni e sarà vietato dalle 8 alle 17 il transito in un tratto.

