Monza Lavaggio strade via Buonarroti (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: stop al divieto di sosta per lavaggio strade, al disco orario, alle strisce blu Da venerdì 6 novembre con l’entrata in vigore delle restrizioni da zona rossa a Monza stop al divieto di sosta per lavaggio strade, al disco orario, alle strisce blu per i parcheggi. Torna anche il pass temporaneo per le consegne a domicilio in zona Ztl. Fino al 20 novembre incluso.

Stop al divieto di sosta per lavaggio strade, al disco orario, alle strisce blu per i parcheggi a Monza a partire da venerdì 6 novembre, il giorno in cui entra in vigore la zona rossa prevista per la Lombardia dall’ultimo dpcm

Fino al 20 novembre incluso è revocata in città la regolamentazione dei posti auto a disco orario inclusi gli stalli destinati al carico/scarico merci e la sosta a pagamento nelle strisce blu.

È sospeso anche il divieto di sosta per lavaggio strade ed è consentito il parcheggio senza limitazioni. Il sindaco Dario Allevi, insieme all’assessore alla Mobilità Federico Arena, hanno voluto inoltre ripristinare il “pass temporaneo” per la Ztl riservato agli esercizi commerciali e ai ristoranti che possono richiedere un permesso per le consegne a domicilio nella Zona a Traffico Limitato.

Per ottenere il permesso i titolari delle attività commerciali che devono effettuare consegne ai clienti residenti in centro devono inviare una email all’indirizzo [email protected] allegando un documento di identità, la copia della carta circolazione del mezzo utilizzato e la visura camerale. Info; Monza Mobilità, 039 209841 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30.

Confermata per il momento l’apertura di viale Cavriga dal lunedì al venerdì nelle due fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 17 alle 19.30. Il sabato e la domenica rimane off limits per le auto e le moto. Il parco di Monza rimane aperto ma la frequentazione è regolamentata dalle disposizioni previste dal dpcm.

