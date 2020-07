Monza: stop al disco orario fino al 30 agosto È estate a Monza e dal 30 luglio fino al 30 agosto viene sospeso il disco orario in città. Il provvedimento non vale per le linee blu.

È estate a Monza e dal 30 luglio fino al 30 agosto viene sospeso il disco orario in città. Per tutto il mese sono sospese per ordinanze per la disciplina della sosta regolamentata dal disco orario. Attenzione perché la sospensione non vale per le strisce blu, che continuano a essere a pagamento.

