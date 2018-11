Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: spray al peperoncino sul bus, panico e qualche intossicato lieve Dopo l’episodio accaduto nel sottopasso della stazione, qualche settimana fa, martedì 13 novembre è successo su un autobus, in via Borgazzi: qualcuno, rimasto per il momento ignoto, ha spruzzato dello spay urticante tra i passeggeri, creando il panico e qualche lieve intossicazione.

Dopo l’episodio accaduto nel sottopasso della stazione, qualche settimana fa, martedì 13 novembre, questa volta su un autobus, in via Borgazzi, nel pomeriggio, qualcuno, rimasto per il momento ignoto, ha spruzzato dello spay urticante tra i passeggeri, creando il panico e qualche lieve intossicazione. L’autista del mezzo pubblico si è subito fermato e ha chiamato il 112.

Sul posto, attorno alle 14.20, si è portato personale del Commissariato di polizia insieme a agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia che stanno ora visionando la registrazione delle telecamere di sicurezza installate sugli autobus per l’individuazione degli autori, al momento rimasti ignoti. Inizialmente, in base alle segnalazioni e testimonianze dei presenti, i poliziotti intervenuti si erano orientati su tre cittadini magrebini, tutti irregolari, immediatamente fermati.

I tre sono risultati estranei al fatto, tuttavia, dopo una perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di circa tre grammi di cocaina e di circa 12 grammi di hashish e di un telefono rubato venerdì a bordo di un treno.

Proseguono intanto le indagini per risalire a chi ha spruzzato lo spray: dal Commissariato ricordano che per un gesto simile, al di là delle potenziali pericolose conseguenze - si può essere denunciati per interruzione di pubblico servizio (con una pena fino ad un anno di reclusione) e getto di cose pericolose (punito con l’ammenda fino a 206 euro) oltre al risarcimento dei danni causati all’azienda dei trasporti che potrebbero essere diverse migliaia di euro, senza considerare le spese legali che gli autori, o i genitori qualora minorenni, dovranno sostenere.

