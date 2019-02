Monza, sparano tre colpi in aria con la pistola scacciacani: denunciati Hanno provato la pistola scacciani appena acquistata sparando tre colpi in aria, per strada, accanto allo stadio Brianteo, a Monza. Una scusa? Forse. Fatto sta che tre individui di origine romena domiciliati in città, di età compresa tra i 26 e i 31 anni, sono stati denunciati.

Hanno provato la pistola scacciani appena acquistata sparando tre colpi in aria, per strada, accanto allo stadio Brianteo, a Monza. Una scusa? Forse. Fatto sta che tre individui di origine romena domiciliati in città, di età compresa tra i 26 e i 31 anni, sono stati denunciati per procurato allarme. Nei loro confronti sono state anche avviate le pratiche per l’espulsione dall’Italia.

Gli agenti del Commissariato di viale Romagna, mercoledì 6 febbraio, verso le 13, si sono accorti dell’accaduto in quanto, mentre transitavano in via Mantegna, hanno udito tre esplosioni del tutto simili allo sparo di armi da fuoco: nel contempo hanno notato i tre individui poi denunciati accanto a una Bmw, i quali, dopo aver armeggiato verso l’alto con la pistola, si stavano allontanando a bordo dell’auto.

Dopo averli fermati e identificati gli agenti hanno rinvenuto nell’auto l’arma giocattolo appena acquistata. I tre soggetti hanno cercato di giustificarsi dicendo di volerla provare, non rendendosi conto della pericolosità del gesto in considerazione della vicinanza allo stadio ove stava affluendo la gente per un’imminente manifestazione sportiva.

Un altro cittadino di origine romena è stato denunciato per possesso di attrezzi atto allo scasso, sempre dalla polizia, in quanto nel suo furgone aveva un grosso tronchesi del quale non ha saputo spiegare la detenzione: l’uomo, un 29enne residente a Monza, è stato notato nel corso della nottata dell’8 febbraio mentre con altri due connazionali si stava nascondendo dietro ad un furgone parcheggiato in Via Sant’Alessandro 46.

© RIPRODUZIONE RISERVATA