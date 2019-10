Monza, Spalto Piodo e lo scheletro che aspettava la riapertura del ponte di via Colombo Anche le decorazioni per Halloween chiedono novità sul futuro del ponte Colombo a Monza, chiuso per motivi di sicurezza da settembre 2018: in una vetrina è comparso uno scheletro che “aspettava” che “riaprisse”.

E ora i commercianti di Spalto Piodo a Monza la buttano sul ridere. Approfittando di Halloween in arrivo, una delle vetrine a ridosso del ponte di via Colombo chiuso da più un anno propone una decorazione ad hoc con uno scheletro seduto a un tavolino. Diventato così, appunto, “aspettando” che “lo riaprissero”.

Monza halloween ponte Colombo

Nonostante il crono programma reso noto dal Comune a fine settembre – a ottobre primi lavori, ricostruzione tra 6 mesi - ristoratori e commercianti degli Spalti hanno detto al Cittadino di aver inviato due settimane fa a palazzo una lettera rivolta al sindaco e alla giunta, chiedendo un incontro per fare il punto sui prossimi passi da affrontare.

«Il comune ha sempre detto di aver considerato il ponte come una priorità, ma allora perché non ci rispondono? Non sappiamo più nulla: intenzioni, decisioni, tempi. Vorremmo poterci sedere allo stesso tavolo e discuterne insieme».

E adesso nemmeno l’ipotesi (sempre più concreta) della drastica riduzione del numero di posti auto in superficie in piazza Cambiaghi sembra sembrare un problema: perché la priorità massima per chi lavora in quella zona è, e resta, la ricostruzione del ponte sul Lambro. Dopo aver accusato il colpo - «la mazzata», come hanno ribadito - della chiusura, nel settembre 2018, qualsiasi altra vicissitudine assume pesi, toni e connotati diversi.

