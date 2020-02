Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: spacciatore in bicicletta ha sei etti di droga e 9.000 euro in contanti Classe 1998 è stato arrestato venerdì dagli agenti della Squadra Volante della Questura in via Visconti. Addosso aveva 17 dosi di hashish, a casa, a Bernareggio, ben 9.000 euro in contanti. E’ stato obbligato a presentarsi alla polizia giudiziaria.

A casa sua, a Bernareggio, i poliziotti hanno trovato ben 9mila euro in contanti mentre addosso, a Monza, in via Visconti, quando è stato fermato dagli agenti della Squadra Volante della Questura, aveva 600 grammi di hashish, pari a 17 dosi, nelle tasche dei pantaloni.

Si muoveva in bicicletta per le vie del centro, a caccia di clienti il pusher gambiano del 1998 arrestato venerdì 28 febbraio nel primo pomeriggio. Bloccato dai poliziotti ha opposto anche resistenza. Processato per direttissima è stato sottoposto all’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

