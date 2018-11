Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, spacciano davanti alla Volante della polizia: arrestati Nonostante una Volante della polizia ferma davanti al locale, un fast food di corso Milano, hanno ceduto una dose di cocaina a un cliente. Sprovveduti o spavaldi? Fatto sta che un 21enne e un 22enne sono stati arrestati.

Nonostante una Volante della polizia ferma davanti al locale, un fast food di corso Milano, hanno ceduto una dose di cocaina a un cliente. Sprovveduti o spavaldi? Fatto sta che un 21enne e un 22enne, entrambi originari del Marocco, irregolari, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciati per violazione della legge sull’immigrazione. Gli agenti hanno inoltre disposto il sequestro di 4 grammi di cocaina e 7,9 grammi di hashish. Indagato per assunzione di sostanze stupefacenti anche un 18enne, sempre originario del Marocco, l’acquirente.

E’ accaduto giovedì attorno alle 20.20 quando la pattuglia della Volante, appostata, ha notato un folto gruppo di ragazzini, fermi su un marciapiede, all’esterno del locale, avvicinati dai due spacciatori, con i quali, in particolare due ragazzi del gruppo, hanno avviato evidentemente una trattativa per l’acquisto di una dose. Poco dopo uno dei due pusher ha estratto da una tasca un involucro - contenente la cocaina - che ha ceduto al 18enne denunciato, mentre il suo complice ha riscosso 20 euro. Scattato lo scambio, gli agenti sono subito intervenuti e hanno bloccato il terzetto.

