Uomo in crisi - foto creata da wirestock/it.freepik.com

Monza, sovraindebitamento e aiuti: incontro sulla legge “salvasuicidi” “Sovraindebitamento? Una legge può aiutarti”. Appuntamento a Monza mercoledì 10 novembre per un incontro sul tema: al Binario 7 o su Zoom.

Sovraindebitamento e possibilità di aiuto per chi si trova in una situazione di difficoltà economica al centro di un incontro in programma mercoledì 10 novembre a Monza.

“Una legge può aiutarti” spiegano gli organizzatori del Forum delle Associazioni Familiari di Monza e Brianza. Si parla della “Legge n. 3 del 2012 detta “salvasuicidi”” con Massimo Zucchi, commercialista e gestore crisi da “Sovraindebitamento” per i Tribunali, e con l’avvocato Marco Riva.

L’incontro è in presenza alle 20.45 in sala Picasso al Binario 7 di via Turati con ingresso libero e green pass richiesto. È possibile partecipare all’incontro su piattaforma Zoom (clicca qui).

Gli organizzatori ricordano che in caso di necessità è sempre attivo sul territorio lo sportello “Punto famiglia” al circolo Acli di Vimercate, in via Mazzini con possibilità di prendere appuntamento con un avvocato.

