Monza, sosta selvaggia in via Goldoni: «Tutti i giorni per chi va al bar» E poi c’è il caso di via Goldoni a Monza. Lo segnala un lettore alla pagina facebook del CittadinoMb: ogni mattina auto in sosta vietata. Per carenza di posti? “Per andare a fare colazione”.

“Tutte le mattine è così”. Lo dice un lettore alla pagina Facebook del CittadinoMB segnalando la situazione di via Goldoni a Monza, che da via Marsala corre verso via Guerrazzi. Lì, tutte le mattine, c’è chi sosta in divieto per un tempo dai 5 ai 10 minuti “per andare a bere il caffé o a fare colazione” racconta il lettore. Che poi spiega di non aver mai notato una contravvenzione sulle auto a bordo strada. In una testimonianza-video si vedono sei auto parcheggiate in divieto (una con le quattro frecce) e la marcia di chi è in transito sulla strada a doppio senso rallentata dall’ostacolo.

