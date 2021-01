Monza, sosta selvaggia davanti alle scuole: ogni giorno la stessa scena I nonni civici fuori dalle scuole elementari possono poco: la sosta selvaggia negli orari di ingresso e uscita è un fenomeno che si ripete quotidianamente. In via Volta auto parcheggiate anche contromano.

Ogni giorno a Monza è la stessa scena. E la presenza dei nonni civici, operativi soprattutto il pomeriggio, non funziona da deterrente contro la maleducazione di tanti automobilisti. Gli ingressi delle scuole, in particolare le primarie, durante i momenti di entrata e uscita dei bambini, si trasformano in pericolosi grovigli di auto, spesso piazzate sui marciapiedi, in doppia fila, sulle strisce pedonali. Un pericolo per l’incolumità dei pedoni e anche per la salute. Molti, infatti, non spengono il motore della macchina nell’attesa dell’uscita con il risultato che le vie più strette, come via Vittor Pisani dove si trova l’elementare Tacoli, diventano nel giro di pochi minuti delle gabbie di gas maleodoranti.

Monza in Bici aveva proposto, proprio portando il caso della Tacoli, di chiudere la via durante gli orari di ingresso e uscita dei bambini, per renderli più sicuri e meno inquinati. Di fatto però l’idea non è mai stata messa in pratica.

Per contrastare l’inciviltà dei parcheggi selvaggi non serve nemmeno la presenza dei nonni civici che possono solo richiamare a un comportamento più civile gli automobilisti più indisciplinati.

Via Volta, davanti all’omonima scuola, dove le auto vengono lasciate anche contromano, via Tazzoli e San Fruttuoso, davanti all’Alfieri, dove le macchine sono parcheggiate sui marciapiedi, sono solo due esempi di un’abitudine difficile da estirpare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA