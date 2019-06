Monza: sospetta intossicazione da gas o spray urticante in centro

Accertamenti sono in corso per dare una risposta al misterioso malessere accusato venerdì 31 maggio attorno alle 22.45 in zona Spalto Santa Maddalena, a Monza, dove diversi cittadini si sono lamentati per improvvise difficoltà respiratorie e bruciori agli occhi e alle vie aree.