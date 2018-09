Monza: sospensione per Vergante, la polizia locale cambia comandante Il comandante dei vigili di Monza è stato sospeso dal servizio per 45 giorni senza retribuzione e poi non riprenderà il servizio. È l’esito dell’istruttoria avviata nel mese di luglio dall’ufficio procedimenti disciplinari a carico di Pietro Vergante.

Il comandante dei vigili di Monza è stato sospeso dal servizio per 45 giorni senza retribuzione e poi non riprenderà il servizio. È l’esito dell’istruttoria avviata nel mese di luglio dall’ufficio procedimenti disciplinari a carico di Pietro Vergante per il caso del concorso per l’assunzione di sei agenti di Polizia Locale, vinto dal figlio della compagna del numero uno di via Marsala. In arrivo

L’ufficio ha ritenuto il comandante responsabile sotto il profilo disciplinare di non avere comunicato “immediatamente e per iscritto, al proprio superiore gerarchico di riferimento l’insorgenza di una causa di incompatibilità che determini l’impossibilità a partecipare all’adozione della decisione o allo svolgimento dell’attività, corredata della motivazione che ne richiede l’astensione”.



Monza: il sindaco Allevi, il comandante Vergante e l’assessore Arena



Il comandante ha presentato una richiesta volontaria di dimissioni. Michele Siciliano, dirigente del Settore Istruzione, è stato nominato suo sostituto temporaneo di Vergante, mentre a breve sarà pubblicato l’avviso per la nomina di un nuovo comandante. Pietro Vergante aveva preso servizio a Monza nel novembre 2017.

I vigili di Monza in estate erano finiti nella bufera per due episodi distinti e a carico di Vergante risulta un giorno di sospensione anche per la partecipazione di una delegazione monzese ai funerali fuori provincia di un familiare: per questo al vice Antonio di Tommaso è stata comminata una sanzione pari a 10 giorni di sospensione dal servizio. Vice comandante vicario sarà nominato il commissario capo Francesca Galli e vice comandante Pasquale Evangelista.

