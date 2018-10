Monza, sopralluogo dei parlamentari al centro Rai Way del parco: prime ipotesi per non abbandonarlo I parlamentari delle Lega De Biasio e Capitanio (cda Rai e commissione di vigilanza) a Monza per un sopralluogo al centro Rai Way ormai dismesso. L’ipotesi è non abbandonare la sede ma convertirla a funzioni Rai.

Rai Way finisce il trasloco da Monza ma arriva la Rai. O meglio: i parlamentari della Lega Massimiliano Capitanio (commissione di vigilanza sul sistema radiotelevisivo) e Igor De Biasio (consiglio di amministrazione Rai), che nella mattina di venerdì 26 ottobre hanno fatto un sopralluogo nella storica sede nel parco di Monza per valutare gli spazi e pensare a un eventuale rilancio del centro. Questo volta non come Rai Way, ma proprio come Rai.

«Sono spazi molto interessanti e mi chiedo quanti davvero a Monza e Brianza li conoscano - ha detto Capitanio, concorezzese - Dal 31 ottobre il personale sarà tutto in corso Sempione. Ma Ray Way è indipendente da Rai». E Rai, appunto, potrebbe pensare di salvaguardare il centro progettato da Gio Ponti con altre soluzioni. «Il sopralluogo è servito per renderci conto della struttura che non conoscevamo dall’interno e valutare la dislocazione degli spazi ed eventuali problematiche» ha aggiunto il parlamentare: «Ogni progetto andrà evidentemente valutato con tanti soggetti, il Comune e il Consorzio, la politica e poi Rai stessa, ma c’è l’interesse per tenere viva la struttura».

Perché sarebbe un peccato, aggiunge, vederla chiudere e tramontare a tempo indefinito. La presenza di due parlamentari del monzese (De Biasio è di Biassono) nei ranghi di Rai potrebbe essere in questo senso una leva consistente. «Ora ci sono da fare tutte le valutazioni del caso e comunque il padrone di casa qui è il Consorzio, ma l’intenzione è di verificare con Rai e non Rai Way l’interesse a tornare a gestire direttamente gli spazi con un contratto con la reggia».

Per farne cosa, è presto dirlo: non sembra prioritaria l’ipotesi di un museo della televisione, quando piuttosto (per fare un’ipotesi) spazi dedicati alla formazione, magari in ambito giornalistico. E se fosse un pezzo della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia? Al momento, niente di certo.

