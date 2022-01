Monza: sono tre le farmacie comunali che fanno i tamponi (e un terzo dei test è positivo) Ufficialmente in servizio anche la farmacia comunale di via Rota, a Monza, sul fronte dei tamponi per il Covid: vengono processati circa 500 test al giorno, il 35% risulta positivo.

Sono tre le farmacie comunali di Monza che offrono servizio di tampone antigenico. Da Natale alle farmacie di via Stelvio e via Ramazzotti si è aggiunta anche la farmacia 9 di via Carlo Rota. Una decisione presa da FarmaCom per cercare di contenere, seppur in parte, le lunghe file che in questi giorni si stanno formando fuori da ogni farmacia.

Nelle tre farmacie comunali che offrono il servizio vengono processati circa 500 tamponi e di questi mediamente il 35% in questi ultimi giorni risulta positivo. Un dato che è in costante crescita e che rende ancora più complicato il lavoro degli operatori e complessa la gestione degli appuntamenti.

«Ogni volta che il farmacista accerta un tampone positivo è obbligato a spogliarsi e a cambiare i presidi di protezione utilizzati fino a quel momento, e poi a sanificare tutte le superfici di contatto e ad areare l’ambiente prima di poter riprendere gli appuntamenti in agenda – spiega Maurizio Brambilla, direttore generale FarmaCom -. Lo scorso lunedì nella farmacia 10, quella accanto all’ospedale San Gerardo, si è verificata una sequenza di dieci tamponi positivi consecutivi, significa che per dieci volte il farmacista ha dovuto procedere con la sanificazione dell’ambiente. La variante Omicron del virus è decisamente più contagiosa e anche le lunghissime code fuori dalle farmacie sono uno degli effetti di questa emergenza».

Dallo scorso 31 dicembre una nuova norma della direzione generale welfare di Regione Lombardia stabilisce che chi si trova in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo può chiudere la propria quarantena in farmacia, sottoponendosi a un tampone antigenico, e non più solo nei centri accreditati.

Un provvedimento che ha ulteriormente incrementato la lunga fila di utenti che si accalca in coda fuori dalle farmacie.

Intanto le farmacie comunali si sono già adeguate al nuovo prezzo calmierato imposto per le ffp2. Dal 4 gennaio le mascherine più protettive si potranno acquistare nelle farmacie FarmaCom al costo di 0.75 centesimi al pezzo. «Ne abbiamo ordinate 60.000 pezzi per le nostre farmacie di Monza – continua Brambilla – sono quindi disponibili e a disposizione dei clienti».

