(Foto by Foto Federica Fenaroli)

Visitatori in attesa di entrare (Foto by Foto Federica Fenaroli)

Monza, sold out per le visite in Villa Reale: nella Reggia guide e anche concerti I visitatori, nella mattinata di domenica 30 maggio, hanno cominciato ad accedere a gruppi di 15 alla volta, con una frequenza di 150 persone all’ora al primo e secondo piano nobile della Reggia.

Non solo concerti. In Villa Reale sono ricominciate anche le visite guidate. Dalle 10 di domenica 30 maggio i visitatori hanno cominciato ad accedere a gruppi di 15 alla volta, con una frequenza di 150 persone all’ora al primo e secondo piano nobile della Reggia.

I visitatori all’interno

(Foto by . Foto Federica Fenaroliti)

Le visite, già sold out, andranno avanti fino alle 20. I visitatori vengono da Monza ma anche da altri comuni. Ci sono famiglie con bambini. I gruppi, in un clima di emozione per la riapertura che ha coinvolto lo staff, si sono addentrati nella Reggia dove nelle singole sale hanno trovato guide che dispensavano pillole di storia della Villa.

Un’esibizione musicale in Villa. Foto Federica Fenaroli

Nelle sale si sono esibiti anche alcuni musicisti.

