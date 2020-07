Via Guerrazzi a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: soccorso un uomo trovato a terra all’alba, forse è stato investito Alle 5 di mattina di sabato 18 luglio un uomo è stato trovato a terra in via Guerrazzi a Monza: si trova al San Gerardo in prognosi riservata. Indaga la polizia locale.

La polizia locale è intervenuta alle 5 del mattino di sabato 18 luglio per soccorrere un uomo a terra in via Guerrazzi, nelle vicinanze del numero civico 18: la strada è una perpendicolare di via Borgazzi, poco oltre l’attraversamento del Villoresi, in direzione Milano.

Sul posto con gli agenti i soccorritori del 118: l’uomo, di età indicativa intorno ai 30 anni e di origine straniera, potrebbe essere stato investito. Con sé non aveva alcun documento di riconoscimento. Il 118 lo ha trasportato all’ospedale San Gerardo, dove si trova in prognosi riservata. La polizia locale si sta occupando delle indagini.

