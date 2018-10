Monza: soccorsi in forze in via Ghilini, ma l’airone ferito nel Lambro non ce l’ha fatta C’è stata una mobilitazione in forze, ma il povero airone soccorso nel pomeriggio di venerdì in via Ghilini a Monza alla fine non ce l’ha fatta. Era ferito all’ala destra.

C’è stata una mobilitazione in forze, ma il povero airone soccorso alla fine non ce l’ha fatta. Venerdì pomeriggio, intorno alle 17, un cittadino, membro dell’associazione Nota per la salvaguardia dell’ambiente, ha dato l’allarme per un airone ferito nel Lambro all’altezza di via Ghilini. L’uomo ha chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con la polizia locale e l’Enpa. L’animale è stato recuperato e consegnato ai volontari che l’hanno portato al centro, ma è morto poco dopo. Era ferito all’ala destra, ora ulteriori esami proveranno ad approfondire le cause.

Monza soccorso airone via Ghilini

© RIPRODUZIONE RISERVATA