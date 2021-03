Monza, soccorsi in azione per un piccione rimasto impigliato in un filo su un ramo Sono intervenuti i vigili del fuoco a Monza per liberare un piccione rimasto incastrato in filo attorno a un ramo e finito a testa in già. È successo nel cortile della scuola primaria Don Lorenzo Milani in via Monte Bisbino, quartiere San Rocco.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Monza per liberare un piccione rimasto impigliato con le zampe su un alto ramo, e finito a testa in giù. A scoprire l’animale in difficoltà è stato un operatore scolastico in servizio alla primaria Don Lorenzo Milani in via Monte Bisbino, quartiere San Rocco. Il volatile era rimasto impigliato con le zampe nei fili attorcigliati intorno a un ramo, nel cortile della scuola. Inutili i tentativi del piccione di riprendere il volo, che ben presto si è ritrovato a penzoloni, attaccato al filo.

Immediatamente è stato allertato il rifugio Enpa di Monza ma l’eccessiva altezza del ramo a cui era attaccato l’uccello ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto.

È stata poi l’operatrice del rifugio di San Damiano, una volta liberato l’animale dai rami, a togliere pazientemente il filo che impediva all’uccello di muovere le zampe. Il piccione si trova ora nel rifugio Enpa, in attesa di essere rimesso in libertà.

«In questo caso si è tratta di un filo da pesca, ma possono essere i laccetti dei sacchi della spazzatura o le mascherine. Tutto quello che gettiamo a terra può costituire un pericolo per gli animali», precisano dalla sede Enpa di Monza.

