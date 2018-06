Monza annegamento via Borgazzi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, si tuffa nel canale Villoresi e annega: fuggiva dalla polizia Un uomo di 35 anni è morto annegato nel canale Villoresi a Monza sabato pomeriggio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine si sarebbe tuffato, con esiti fatali, per fuggire alla polizia dopo essere stato segnalato per essersi introdotto in un appartamento. Vani i tentativi di tirarlo fuori dall’acqua.

Un uomo di 35 anni è morto annegato nel canale Villoresi a Monza sabato pomeriggio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine si sarebbe tuffato, con esiti fatali, per fuggire alla polizia. L’uomo sarebbe stato sorpreso in un appartamento di Triante e sarebbero stati i proprietari di casa a segnalarlo mentre si allontanava in bicicletta. A quanto pare per fuggire alla pattuglia che lo stava raggiungendo si sarebbe buttato nel tratto di canale tra le centraline di via Solferino e via Borgazzi, dove è stato recuperato. Vani i tentativi di aiuto per portarlo in salvo. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 15.30. Indaga la polizia di Stato, sul posto anche i vigili del fuoco. Disposta l’autopsia.

