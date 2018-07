Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Sgombero cascina via Mantegna (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: sgomberata la cascina diroccata di via Mantegna Nuovo sgombero a Monza: all’alba di mercoledì 4 luglio le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella cascina abbandonata e diroccata di via Mantegna, a due passi dallo stadio Brianteo. Era stata occupata da una cinquantina di persone.

Nuovo sgombero a Monza di un’area abusivamente occupata da nomadi e senza fissa dimora: alle prime luci dell’alba di mercoledì 4 luglio, polizia locale e polizia di Stato, carabinieri e vigili del fuoco hanno fatto irruzione nella cascina abbandonata e diroccata di via Mantegna, piccola traversa di viale Sicilia, a due passi dallo stadio Brianteo.

«L’area - ha commentato anche sui social l’assessore alla Sicurezza Federico Arena, presente allo sgombero - era occupata abusivamente da una cinquantina di persone. Alle sei, quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione, alcune stavano ancora dormendo».

Negli spazi fatiscenti sono stati trovati materassi, tende e oggetti personali. «L’occupazione è piuttosto recente - ha proseguito Arena - risale a circa un mese, un mese e mezzo fa. Era stata segnalata anche in consiglio comunale nei giorni scorsi». I nomadi trovati sul posto sono stati accompagnati in questura per accertamenti mentre, a operazioni concluse, gli accessi alla cascina sono stati murati.

Dopo quelle realizzate nel mese di maggio all’ex casa delle aste di viale Cesare Battisti e all’ex Diefenbach di viale Borgazzi, proseguono quindi le operazioni di sgombero promosse dall’amministrazione comunale. La prossima, anticipa l’assessore, riguarderà via dell’Offelera.

