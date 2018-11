Monza: seguono due anziani dal cimitero, li truffano e gli rubano i risparmi di una vita Truffatori in azione a Monza. Vittime, ancora una volta, degli anziani. La polizia sta indagando su un episodio accaduto nei giorni scorsi a una coppia di ottantenni residenti nel quartiere Cazzaniga. Due truffatori, tra i quali un finto poliziotto, li hanno derubati di diverse migliaia di euro, i risparmi di una vita.

Truffatori in azione a Monza. Vittime, ancora una volta, degli anziani. La polizia sta indagando su un episodio accaduto nei giorni scorsi a una coppia di ottantenni residenti nel quartiere Cazzaniga. Di ritorno dal cimitero, la donna, mentre in marito stava andando a parcheggiare l’auto, è avvicinata da un uomo elegante, con una valigetta e dall’accento veneto, che le dice di essere stato un suo vicino di casa e aggiunge di voler ristrutturare la sua abitazione e di essere intenzionato a rifare il pavimento proprio come nel palazzo dove risiedeva, quello della coppia, che però ricorda solo vagamente. Chiede di poterlo rivedere per rinfrescarsi la memoria e riesce così a intrufolarsi nell’appartamento degli anziani.

A quel punto entra in scena un secondo truffatore che suona al campanello e mostra un tesserino fasullo della polizia. Dice che ignoti hanno appena perpetrato dei furti nel palazzo. Aggiunge di aver recuperato della refurtiva - che ha in un voluminoso borsone - e mostra alla vittima una statuetta di una Madonnina e alcuni piattini di argento che effettivamente le appartenevano, probabilmente rubati poco prima dal complice senza che la donna se ne accorgesse. Il finto agente aggiunge che le restituirà gli oggetti rubati, ma intanto è meglio che gli mostri la cassaforte per vedere se i ladri hanno asportato altro. Aperto lo scrigno sotto gli occhi dei due truffatori, uno distrae l’anziana mentre l’altro lo svuota di tutto il denaro che conteneva, diverse migliaia di euro, i risparmi di una vita.

Con il bottino, i due lasciano l’appartamento di tutta fretta. Accortisi della truffa e del furto, alla coppia non è rimasto altro da fare che chiamare i veri poliziotti per sporgere denuncia. Gli agenti della Scientifica hanno effettuato i rilievi a caccia di tracce. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili, mentre, dal commissariato, consigliano di non far entrare mai sconosciuti in casa e di chiamare sempre, senza scrupoli, il 112. Il sospetto è che i due truffatori fossero al cimitero, in questi giorni particolarmente frequentato per le ricorrenze, e che abbiano seguito la coppia fino a casa.

