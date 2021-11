Monza: segregò e torturò la ex, bancario condannato Quattro anni con rito abbreviato per un 36enne che una perizia ha considerato parzialmente capace di intendere al momento del fatto, accaduto a settembre del 2020. Vittima una 35enne di Milano.

È stato condannato - 4 anni di reclusione - con rito abbreviato un 36enne di Monza, bancario, che l’anno scorso, a settembre, avrebbe tenuto rinchiusa nel suo appartamento, minacciato e picchiato una sua ex, 35 anni, di Milano. L’uomo è stato accusato anche di tortura in quanto alla donna - lasciata senza mangiare né bere - avrebbe rovesciato l’acqua sulla testa invece di permetterle di abbeverarsi. Secondo una perizia disposta dal Tribunale sarebbe stato parzialmente capace di intendere e volere al momento del fatto. I due si erano trovati nella casa dell’uomo, in pieno centro di Monza, per chiarire una loro vicenda personale.

Nel corso della serata, il monzese aveva cominciato all’improvviso a colpire la donna forte sul tutto il corpo. Calci, pugni e altre sevizie orribili per ore, utilizzando anche un bastone e una forchetta, senza permetterle di andare via. Solo dopo un giorno, la vittima era riuscita a contattare i familiari, che sono l’avevano trovata dolorante (tre costole rotte), tumefatta in volto, incapace di reggersi in piedi da sola, terrorizzata. La 35enne era stata soccorsa dal fratello, che l’aveva portata a casa. I medici della clinica Mangiagalli avevano riscontrato i segni delle violenze.

