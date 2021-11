Monza, sede dei Vigili del fuoco illuminata di blu per la Giornata dei diritti dell’infanzia e adolescenza “Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, da sempre attento ai valori che Unicef ​​rappresenta, è lieto di partecipazione a questa celebrazione illuminando di blu la sede di Monza in via Cavallotti” dicono dal Comando provinciale.

Sede dei vigili del fuoco di Monzam in via Cavallotti, illuminata di blu in occasione della “Giornata mondiale dei Diritti dell’infanzia e Adolescenza”, nel 32esimo anniversario dell’approvazione della “Convenzione sui diritti dell’infanzia e adolescenza” da parte dell’Assemblea dell’Onu. Il Comando ha risposto all’invito di Unicef, lanciato un livello internazionale, con la Campagna “Go Blue” ad illuminare di blu gli edifici più significativi delle città e le sedi istituzionali. “Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, da sempre attento ai valori che Unicef ​​rappresenta, è lieto di partecipazione a questa celebrazione illuminando di blu la sede di Monza in via Cavallotti” dicono dal Comando provinciale.

