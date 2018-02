Monza, scritte in arabo sui muri? Significano “libertà per tutti” A Monza in concomitanza con il corteo di carnevale del Foa Boccaccio, oltre ai numerosi slogan che hanno imbrattato i muri delle case, sono apparse anche scritte in arabo.

A Monza in concomitanza con il corteo di carnevale del Foa Boccaccio, oltre ai numerosi slogan che hanno imbrattato i muri delle case, sono apparse anche scritte in arabo. Si sono viste in via Appiani, Scritte forse per qualcuno inquietanti, perché di difficile comprensione. Si tratta in realtà di messaggi semplici quanto efficaci, un grido di libertà: il messaggio dice “libertà per tutti”.

