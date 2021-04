Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: scontro frontale con un ciclista davanti alla Villa Reale, grave una donna su un monopattino elettrico La donna, di 36 anni, è caduta sull’asfalto e ha riportato un trauma facciale. È stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo. Illeso il ciclista. Dinamica ricostruita dalla polizia locale.

Violento scontro frontale tra un ciclista e una donna su un monopattino elettrico di fronte alla Villa reale di Monza, martedì 20 aprile in mattinata. Ad avere la peggio è stata la seconda. È caduta sull’asfalto riportando un trauma facciale. I soccorsi (un’ambulanza e un’automedica) sono intervenuti in codice rosso. La ferita, una 36enne, è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo in codice giallo.

L’incidente è avvenuto attorno alle 8.45 in viale Brianza, proprio di fronte alla Reggia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la donna con il monopattino, proveniente dal parco lungo la ciclabile, avrebbe attraversato in diagonale viale Brianza dalla Villa Reale verso la parte opposta, direzione Hotel de La Ville, mentre il ciclista, un 26enne stava attraversando nel senso opposto rispetto al monopattino. Lo scontro è stato violento: il ciclista è rimasto illeso.

