Monza: Salvatores al cinema Teodolinda per presentare il nuovo film A Monza arriva il premio Oscar Gabriele Salvatores. L’appuntamento è per venerdì 15 novembre, alle 21 al Teodolinda di via Cortelonga per introdurre la proiezione del suo ultimo film “Tutto il mio folle amore”.

Due mesi dopo Pupi Avati, a Monza arriva Gabriele Salvatores , già vincitore del premio Oscar per “Mediterraneo”. Appuntamento per venerdì 15 novembre, alle 21 al Teodolinda di via Cortelonga per introdurre la proiezione del suo ultimo film “Tutto il mio folle amore”. Presentato con successo all’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in Selezione Ufficiale – Fuori Concorso, il lungometraggio è stato liberamente tratto dal romanzo dello scrittore veneto Fulvio Ervas “Se ti abbraccio non aver paura” e racconta un viaggio lungo le strade deserte dei Balcani in cui un padre e un figlio che vive in un mondo tutto suo imparano a volersi bene e una coppia scopre di avere ancora molte cose da dirsi.

Importante il cast che vede, tra gli altri, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Claudio Santamaria e, per la prima volta sullo schermo, Giulio Pranno. Modera l’incontro il giornalista e critico cinematografico Antonello Catacchio. L’ingresso in sala costa 8 euro.

