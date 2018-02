Monza, Run for life 2018: di corsa contro l’epilessia con le mimose de il Cittadino «Un’occasione particolare per festeggiare le donne, insieme possiamo fare tantissime cose. Anche molto importanti». Lorella Cuccarini, showgirl e attrice che sbanca i teatri d’Italia, ha presentato così la Run for Life 2018.

L’appuntamento è per il 4 marzo 2018, naturalmente al parco di Monza. È la Run for life che torna organizzata da Socialtime onlus, con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del Comune di Monza e di Fidal Lombardia e che si svolge grazie alla partecipazione straordinaria di Trenta Ore per la vita, della Federazione Italiana Epilessie, della Croce Rossa Sezione di Monza, del Gamber de Cuncuress, del Salto asd, dell’associazione Domnia e dell’Istituto d’Arte Nannini di Monza che ha realizzato premi e trofei. Il ricavato finanzierà un progetto scientifico di FIE sulle cure per le epilessie infantili. Una formula leggermente diversa dall’anno passato, quando gli iscritti si erano trovati una rosa di associazione cui destinare la donazione. La Run for Life riparte dai 700 iscritti del marzo 2017. Tre i percorsi proposti: una 21 chilometri e una 10 chilometri (cronometrate) e una passeggiata di 5 km aperta a tutte le famiglie. Le quote di iscrizione sono differenziate a seconda del percorso: 23 euro la quota intera per la 21 chilometri, 15 euro per la 10 km e 13 euro per la 5 km. Per chi si iscrive alla distanza più lunga anche la possibilità di proseguire per ulteriori 10 km con servizi ristoro e spugnaggi gratuiti. Nel pacco gara anche una maglia tecnica griffata “Run for life”.

In una settimana tutta al femminile, Run for life “unisce uomini e donne, perché solo assieme, nel rispetto reciproco, si riescono a realizzare grandi progetti, come quello rivolto ai bambini con gravi problemi di salute”, raccontano gli organizzatori nella presentazione. Tra i sostenitori dell’iniziativa anche Decio Assicurazioni, Banca Valsabbina, Serim, BrianzAcque e il negozio specializzato Affari&Sport.



Le mimose donate lo scorso anno



Come già nel 2017 il Cittadino e ilCittadinoMb sono media partner dell’evento (a tutte le donne sarà regalato dal nostro giornale un mazzetto di mimosa) insieme a Disco Radio. Iscrizioni e info sul sito internet ufficiale runforlifeitaly.it e in alcuni punti attivi tra le province di Monza, Milano e Lecco. Lo scorso novembre l’arena civica di Milano ha ospitato la versione invernale della Run for life 2017: due percorsi veloci contro la violenza sulle donne (Woman against violence come già nel 2016) e in sostegno della associazione Doppia difesa di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno.

