Monza: rubata (ancora) la ghost bike dedicata a Matteo Trenti Vandalizzata e mai davvero rispettata: ora la ghost bike, la piccola bicicletta bianca installata in via Azzone Visconti in memoria di Matteo Trenti (investito e ucciso a 16 anni nel 2015) è stata di nuovo rubata.

È successo ancora: in via Azzone Visconti a Monza la ghost bike dedicata a Matteo Trenti è sparita. Rubata, con ogni probabilità, da qualcuno interessato a non compiere nulla di diverso «da un atto vandalico inutile, vergognoso e fine a se stesso», commentano da Monza in Bici. È svanita, nonostante fosse stata ancorata a una base di cemento. La piccola bicicletta bianca in memoria del sedicenne (Trenti era stato travolto da un’auto una sera del marzo 2015) era stata posata dalla critical mass di Milano due mesi dopo l’incidente, nel maggio del 2015. All’iniziativa avevano partecipato centinaia di persone.

Negli anni Fiab Monza in Bici aveva promosso la piantumazione di due magnolie nelle aiuole di via Azzone Visconti, proprio accanto alla ghost bike e poco lontano dal luogo dell’impatto. «Purtroppo quella bici bianca, monumento alle vittime della strada, non è mai stata rispettata - prosegue Massimo Benetti di Fiab - ripetutamente vandalizzata, è stata rubata almeno altre due volte. Ora decideremo se metterne una nuova».

LEGGI Monza: in via Visconti una nuova magnolia in ricordo di Matteo Trenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA