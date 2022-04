Monza: rubano merce per 455 euro all’Esselunga, anche cosmetici da donna, due uomini arrestati Si tratta di due cittadini bulgari colti dall’addetto alla vigilanza del supermercato di viale Libertà. Entrambi sono stati portati al Cpr di Milano per l’espulsione dall’Italia.

Due uomini al supermercato a rubare cosmetici da donna. Oltre che altra merce, per 455 euro in tutto. Forse avevano allestito un mercato nero di due ladri, entrambi cittadini bulgari, tratti in arresto e poi accompagnati, su disposizione del Prefetto, eseguita dal Questore, al Cpr di Milano per il definitivo allontanamento dall’Italia. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi nel supermercato Esselunga di viale Libertà: gli agenti della Questura (Squadra Volante) sono intervenuti su richiesta dell’addetto alla vigilanza: i due soggetti, perquisiti, sono stati trovati in possesso dei cosmetici mentre altra refurtiva avevano già provveduto a riconsegnarla all’addetto.

