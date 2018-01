Monza, ruba vestiti da Zara e prende a calci il vigilante per fuggire: arrestato Colto in flagrante a rubare dei vestiti, giovedì 11 gennaio, nel pomeriggio, un 23enne senza fissa dimora di origini senegalesi, per guadagnarsi la fuga non ha esitato a dare calci e spinte al personale di vigilanza del negozio di abbigliamento Zara di corso Italia, in pieno centro, a Monza. È stato arrestato.

