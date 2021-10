Monza: ruba nel negozio di cosmetici e tenta la fuga lanciando sassi, arrestato Protagonista un 32enne che è stato fermato dai carabinieri aiutati da alcuni passanti che avevano notato la scena. È accusato di rapina. Nei prossimi giorni sarà celebrato il rito per direttissima.

Si è introdotto in un negozio di cosmetici in centro città, a Monza, per fare razzia di merce: scoperto dagli addetti alle casse è scappato lanciando sassi per guadagnarsi la fuga. Che è comunque terminata con l’arresto, operato dai carabinieri della locale Compagnia dell’Arma.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di mercoledì 6 settembre. Protagonista un 32enne originario del Marocco, già noto alle forze dell’ordine. La fuga è stata interrotta dall’arrivo di una pattuglia dei militari, aiutati da alcuni passanti che avevano notato la scena. È accusato di rapina. Nei prossimi giorni sarà celebrato il rito per direttissima come disposto dalla Procura di Monza, mentre la merce è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

