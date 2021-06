Monza: rompe i tergilunotto di quattro auto in sosta in via Borgazzi, 29enne denunciato I carabinieri sono intervenuti nella serata di martedì 22 giugno dopo una segnalazione: hanno raggiunto il presunto autore, verosimilmente sotto gli effetti dell’alcol, che stava cercando di allontanarsi e ha anche opposto resistenza alla identificazione.

Probabilmente sotto gli effetti dell’alcol non ha trovato di meglio da fare che danneggiare quattro auto in sosta, in via Borgazzi, a Monza. La serata da vandalo è costata a un 29enne senza fissa dimora, originario del Marocco, una denuncia per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata di martedì 22 giugno i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza sono intervenuti per una segnalazione di una persona che, transitando a piedi, stava danneggiando le auto.Quattro le vetture parcheggiate alle quali il 29enne avrebbe infranto i tergilunotto, senza un apparente motivo.

L’uomo è stato prontamente individuato dai militari dell’Arma mentre cercava di allontanarsi: verosimilmente sotto l’effetto dell’alcol ha anche opposto resistenza ai militari durante le fasi di identificazione di qui anche la denuncia per resistenza.

