Monza, risse tra ragazzi in due piazze: scattano le denunce Una mercoledì sera in piazza Trento e Trieste con spintoni e lancio di bottiglie quattro deferiti, e un’altra domenica, in piazza Garibaldi, dove, addirittura, testimoni hanno visto un giovane a petto nudo, sguainare minacciosamente una cinghia.

Nella serata di mercoledì 13 febbraio si sono messi a litigare in piazza Trento e Trieste, a Monza, dandosi spintoni e lanciandosi bottiglie: protagonisti 5/6 ragazzi che, alla vista degli agenti del Commissariato, chiamati da alcuni passanti, hanno tentato di darsi alla fuga. Tre ventenni e un minorenne sono stati bloccati e identificati e denunciati per rissa. Uno dei maggiorenni è stato anche deferito per porto di oggetti atti all’offesa, mentre un altro coetaneo è stato segnalato alla Prefettura per possesso di stupefacenti (circa 0.5 grammi).

Un’altra rissa era avvenuta domenica 10 febbraio in piazza Giuseppe Garibaldi, proprio davanti al palazzo di giustizia. Secondo varie testimonianze, verso le due del mattino ad affrontarsi sarebbe stato un nutrito gruppo di persone. Un ragazzo sarebbe stato visto a petto nudo, mentre sguainava minacciosamente la cinghia. L’episodio, comunque, non ha fatto registrare feriti, né arresti.

Infine, nel pomeriggio dell’11 febbraio in via Col di Lana durante un controllo, un cittadino 40enne marocchino, residente in Calabria, è stato trovato in possesso di due palline di cocaina (1,16 gr.) e 410 euro ed è stato indagato in stato di libertà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA