Monza: rissa in strada, arrivano i carabinieri Carabinieri in piazza Indipendenza a Monza mercoledì sera allertati da alcuni passanti. Era in corso una lite tra due cittadini stranieri, uno è finito in ospedale.

Si sono accapigliati in strada per futili motivi, ma il clima teso ha convinto diversi passanti ad allertare il 112. Protagonisti due cittadini stranieri in piazza Indipendenza a Monza, mercoledì sera. I carabinieri hanno accertato che si è trattato di un litigio, sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda. Ad avere la peggio un 22enne della Guinea, regolare, trasportato in codice verde all’ospedale per delle contusioni al volto.

