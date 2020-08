Monza, rissa in casa: tra marito e moglie spunta un coltello. Una bambina di due anni illesa

Rissa in casa poco dopo la mezzanotte di domenica 16 in via Rivolta a Monza. Marito e moglie sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Illesa una bambina di due anni. La lite nata dopo il rientro a casa del marito redarguito dalla moglie perchè aveva ecceduto con l’alcol. L’uomo è stato ferito con un coltello. La donna colpita anche se è al quinto mese di gravidanza