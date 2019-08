Monza risparmia sulla bolletta del gas: arrivano le nuove valvole nelle scuole e in municipio Grazie a un finanziamento di 210mila euro del Decreto crescita approvato in giunta arriveranno i nuove valvole termostatiche per gli impianti termici di alcune scuole e del municipio di Monza.

L’impegno dell’amministrazione comunale sul piano del risparmio energetico passa attraverso l’installazione di nuove valvole termostatiche sugli impianti termici delle scuole «Omero» (primaria), «Pertini» (secondaria di primo grado) e la scuola dell’infanzia di via Sauro, tutte appartenenti all’Istituto comprensivo statale «Koiné»; a cui si aggiungono la «Confalonieri» (secondaria di primo grado), «Manzoni» (scuola primaria) dell’Istituto comprensivo «Via Foscolo» e «Puecher» (scuola primaria) dell’Istituto comprensivo «Anna Frank». Agli istituti scolastici si aggiungono gli uffici comunali della sede di piazza Trento Trieste.

L’assessore Simone Villa

«Un sistema innovativo che da una parte garantisce un migliore servizio agli studenti, agli insegnanti e al personale scolastico e dall’altra permette un risparmio di risorse grazie alla riduzione dei consumi» fanno sapere dal palazzo comunale. Le valvole termostatiche sono «un investimento importante» che permetterà di avere una regolazione automatica e personalizzata della temperatura nei singoli ambienti della scuola. In ogni aula e negli uffici comunali si potrà regolare il livello della temperatura autonomamente evitando, come succedeva in passato, sbalzi termici tra i vari ambienti e temperature eccessive in molte aule. Le nuove valvole saranno installate entro l’avvio della stagione termica, cioè entro il 15 ottobre.

«L’obiettivo del progetto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Villa - è contenere il consumo di energia, offrire qualità e benessere agli studenti e, contemporaneamente, incrementare l’uso di energie pulite per difendere l’ambiente e contribuire all’abbattimento degli agenti inquinanti».

Il contributo stanziato dal Decreto crescita di 210 mila euro è stato così suddiviso: 48.800 euro per le scuole «Omero», «Pertini» e scuola dell’infanzia di via Sauro; 36.722 euro per la scuola «Confalonieri»; 34.686 euro per le scuole «Manzoni» e «Puecher»; 40.992 per il palazzo comunale. A queste cifre si devono aggiungere 48.800 euro per la messa in sicurezza e il ripristino dei plafoni della scuola primaria «De Amicis» di piazza Matteotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA