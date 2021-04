Monza: riparte la scuola, riparte lo spazio compiti della coop Lambro La cooperativa Lambro cerca volontari per lo spazio compiti di via Montecassino a Monza: insegnanti, docenti in pensione, universitari, studenti superiori.

Riparte anche lo spazio compiti promosso dalla cooperativa Lambro. Accanto al doposcuola specializzato per studenti con disturbi dell’apprendimento e con disabilità, già avviato per i bambini e i ragazzi della primaria e delle medie, la cooperativa di via Montecassino offre alle famiglie anche la possibilità di uno spazio per svolgere insieme i compiti, affiancati dalla presenza di volontari e degli educatori della cooperativa.

«Siamo consapevoli che l’anno scolastico è ormai agli sgoccioli – spiega Valentina Cervone, della Lambro – ma abbiamo voluto comunque proporre ai genitori una possibilità di aiuto per lo svolgimento dei compiti. Inoltre questo spazio vuole essere anche un momento di condivisione, socializzazione e integrazione».

Per poter aprire le porte del doposcuola servono però dei nuovi volontari. «Ci rivolgiamo a studenti universitari o delle scuole superiori o anche insegnanti in attività o in pensione – continua Cervone -. Chiediamo a chiunque abbia voglia di affiancarci in questa esperienza di darci una mano. L’impegno richiesto è minimo: basta mezzo pomeriggio alla settimana».

Per richiedere informazioni circa il doposcuola della cooperativa Lambro, o per confermare la propria disponibilità, è possibile contattare i numeri: 039.230.3021 o 373.737.1270 o inviare una mail a [email protected]

