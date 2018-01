Monza, rifiuti nel Lambro in secca sotto il ponte dei Leoni A Milano hanno usato la gondola turistica che percorre i Navigli per scoprire cosa c’è sul fondale. A Monza l’acqua nel Lambro in centro non scorre e i rifiuti si vedono anche a occhio nudo: sotto il ponte dei Leoni, in particolare.

A Milano hanno usato la gondola turistica che percorre i Navigli per scoprire che sui fondali ci sono biciclette del free floating, bottiglie e segnali stradali. A Monza l’acqua nel Lambro in centro non scorre, per il momento, e i rifiuti si vedono anche a occhio nudo: sotto il ponte dei Leoni, in particolare. Da sopra cadono giù bottiglie, lattine, cartacce, sacchetti di patatine, mozziconi.

Sul resto del corso nel tratto centrale, invece, spiccano vino in brick lungo la passerella dei mercati o pacchetti di sigarette. Tra le pozzanghere lasciate dalla pioggia dove planano i gabbiani (in trasferta dal parco) e le anatre.

Intanto dovrebbero essere in dirittura d’arrivo i lavori di sistemazione idraulica lungo il fiume: in sospeso qualche intervento di carpenteria metallica per l’installazione di cancelli a tenuta in via Filzi e in Spalto Maddalena e barriere mobili lungo via Gerardo dei Tintori.

