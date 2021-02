Monza: rifiuta di farsi misurare la temperatura al supermercato e minaccia l’addetto con un coltello Un 50enne italiano è stato denunciato dagli agenti di polizia della Squadra Volanti intervenuti in piazza Lodi. Vittima dello sfogo un richiedente asilo, un cittadino senegalese di 49 anni addetto alla vigilanza del supermercato.

Ha rifiutato di farsi misurare la temperatura corporea - misura preventiva anti cotagio Covid - da un addetto di un supermercato di Monza, in piazza Lodi, e l’ha minacciato, utilizzando anche un coltello multiuso. Una reazione che a un 50enne italiano residente a Monza, ma di fatto senza fissa dimora, è costata una denuncia: vittima dello sfogo, lunedì 15 febbraio, un richiedente asilo, un cittadino senegalese di 49 anni addetto alla vigilanza del supermercato. Il 50enne, dopo l’intervento della Squadra Volanti, è stato portato in questura per la denuncia.

Sempre gli uomini della polizia di Stato sono intervenuti anche in via Artigianelli alle 19.30 a seguito di una segnalazione di una lite corso. Denunciato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino marocchino del 1993, già noto alle forze dell’ordine, in quanto durante il controllo ha minacciato gli agenti e si è mostrato particolarmente aggressivo. Già sottoposto ad obbligo di firma rischia a questo punto un aggravamento della misura cautelare.

