Monza rifinanzia i contributi per i ragazzi e allarga la fascia d’età: bando per le attività sportive, culturali e ricreative Il Comune di Monza rifinanzia il bando “Ragazzi! Noi ci siamo” per agevolare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi ad attività sportive, culturali e ricreative. Novità la fascia di età si allarga anche ai più piccoli: dai 5 ai 19 anni.

Torna il bando “Ragazzi! Noi ci siamo”, promosso dal Comune per agevolare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi ad attività sportive, culturali e ricreative. La prima novità riguarda la fascia d’età a cui è destinato il contributo che comprenderà anche i più piccoli: dai 5 ai 19 anni (era 11-16 anni). Aumenta anche la quota massima del contributo che sale a un massimo di 500 euro per ogni richiesta.

Chiunque fosse interessato può inviare la propria domanda entro il 31 dicembre esclusivamente in modalità elettronica attraverso il portale internet dedicato ( servizionline.comune.monza.it ), attraverso l’autenticazione tramite Spid. Tutte le informazioni sul sito istituzionale del Comune. Le nuove condizioni di bando saranno applicate d’ufficio alle domande già presentate, senza necessità di compilare un’ulteriore domanda.

Restano invariati i requisiti base per poter accedere al bando che è riservato solo ai residenti nel comune di Monza, e per le famiglie che abbiano un reddito complessivo non superiore a 60.000 euro. Il contributo è destinato anche ai bambini e ragazzi monzesi che frequentano corsi e attività anche in altri comuni.

«Sono i giovani ad aver pagato un prezzo particolarmente alto durante il lockdown – spiegano il sindaco Dario Allevi e l’assessore alle Politiche sociali, Desirée Merlini - Per questo abbiamo il dovere di accompagnarli fuori dalla pandemia con tutti gli strumenti e i mezzi che abbiamo a disposizione».

