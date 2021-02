Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Inaugurato il cippo a ricordo vittime Covid (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza ricorderà ogni anno le vittime del covid-19 Il consiglio comunale ha stabilito che Monza commemorerà ogni anno le vittime del covid-19 con una cerimonia che, al termine dell’emergenza sanitaria, sarà aperta ai cittadini. Se non ci sarà una data a livello nazionale, potrebbe essere il 14 dicembre.

Monza commemorerà ogni anno le vittime del covid-19 con una cerimonia che, al termine dell’emergenza sanitaria, sarà aperta ai cittadini. Lo ha stabilito lunedì il consiglio comunale su suggerimento della leghista Laura Capra: «Se – ha affermato il sindaco Dario Allevi – non sarà individuata una data a livello nazionale, potremmo farlo il 14 dicembre, giorno in cui abbiamo piantato in memoria dei defunti un albero al cimitero».

«Il ricordo – ha commentato Egidio Riva motivando l’astensione del Pd – dovrebbe essere affiancato dalla riflessione sulle conseguenze che la pandemia ha avuto sull’economia, sulla perdita di posti di lavoro, sulle famiglie e sull’apprendimento dei ragazzi. A bocce ferme servirà anche un ragionamento sulle debolezze dimostrate dal sistema sanitario lombardo».

