Monza ricorda l’arciprete don Dino a un anno dalla morte con una messa in duomo

Monza ricorda l’arciprete emerito, monsignor Dino Gariboldi, a un anno dalla sua scomparsa. Una messa in suffragio è in programma in duomo lunedì 11 gennaio alle 18. Ancora vivo è l’affetto e il ricordo dei tanti monzesi che hanno conosciuto monsignor Gariboldi, per tutti solo don Dino, nei suoi quarant’anni di servizio alla basilica e alla città.

Nei giorni scorsi il corpo degli alabardieri ha pubblicato sulla sua pagina Facebook due scatti a memoria dell’ex parroco del duomo: una foto di gruppo con le giovani leve in canonica, e uno scatto del giorno dei funerali, quando l’esercito in armi ha scortato la salma di don Dino durante tutta la celebrazione. «Ci piace pensare che stia guardando il suo amato duomo restaurato», hanno scritto gli alabardieri.

A un anno dalla morte, gli Alabardieri conservano un caro ricordo di don Dino: ci piace pensare che stia guardando il suo amato Duomo restaurato Pubblicato da Alabardieri Monza su Domenica 10 gennaio 2021

Giovedì 14 gennaio sarà ricordato, sempre in duomo, un altro canonico della basilica: don Guido Pirotta, a un mese dalla sua scomparsa. Per oltre trent’anni don Guido è stato il volto della chiesa di San Pietro martire, attivo nel gruppo Caritas e San Vincenzo della parrocchia, a servizio soprattutto degli anziani e dei malati. La messa in suffragio di don Guido Pirotta sarà celebrata il 14 gennaio alle 18.

